Apple registra queda de 3% no lucro do 4º trimestre fiscal

São Paulo — A Apple teve lucro líquido de US$ 13,69 bilhões em seu quarto trimestre fiscal, um recuo de cerca de 3% em relação ao resultado de US$ 14,125 bilhões de igual período do ano passado. As vendas da companhia, por sua vez, ficaram em US$ 64,04 bilhões, superando os US$ 62,900 bilhões na comparação anual.

O lucro por ação da empresa ficou em US$ 3,03 no quarto trimestre fiscal, o que a Apple diz que foi seu recorde, com uma alta de 4% na comparação anual. O fluxo de caixa operacional do quarto trimestre também foi recorde, a US$ 19,9 bilhões, informou a companhia.

A receita da Apple com o iPhone ficou em US$ 33,362 bilhões, uma queda ante o resultado de US$ 36,755 bilhões em igual intervalo de 2018.

A companhia informou ainda em seu comunicado que o conselho aprovou dividendo de US$ 0,77 por ação comum da empresa, a ser pago em 14 de novembro aos acionistas.

Depois do balanço, a ação da companhia subia 1,85% no after hours em Nova York, às 17h47 (de Brasília).