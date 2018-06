Apple recusa audiência na UE enquanto contesta decisão tributária do bloco

Bruxelas – A Apple recusou convite para audiência de parlamentares da União Europeia (UE), dizendo que não quer prejudicar sua apelação de uma ordem da UE para pagar até 13 bilhões de euros (15 bilhões de dólares) em impostos atrasados ​​para a Irlanda.

Uma comissão do Parlamento Europeu agendou a audiência sobre a evasão fiscal para 21 de junho.

Em carta ao comitê divulgada pelo parlamentar Sven Giegold, do Partido Verde, no Twitter nesta sexta-feira, a Apple disse esperar que a segunda maior corte da Europa decida sobre seu recurso.

“É importante garantir que o comentário público não prejudique esses procedimentos”, escreveu Claire Thwaites, diretor sênior de assuntos governamentais da Apple, na carta.

“Uma vez que o recurso está em curso e poderá ser ouvido no Tribunal Geral num futuro próximo, não poderemos participar numa audiência pública sobre este tópico, uma vez que poderia ser prejudicial para os processos no Tribunal e quaisquer potenciais apelos posteriores”, disse Thwaites.

A Irlanda também entrou com recurso contra a decisão tributária da Comissão Europeia de agosto de 2016, dizendo que o acordo estava de acordo com as leis da UE e da Irlanda.

O órgão regulador da concorrência informou nesta sexta-feira esperar que o valor total do imposto seja pago o mais rápido possível para que possa avançar com o processo aberto contra a Irlanda em outubro do ano passado. A Apple pagou a primeira parcela no mês passado.