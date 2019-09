Apple quer lançar filmes nos cinemas antes de colocá-los no streaming

Índia — A Apple planeja tomar um caminho diferente da rival no mercado de streaming Netflix e permitir lançamentos nos cinemas para alguns de seus filmes que começou a produzir para o serviço Apple TV +, publicou o Wall Street Jornal nesta sexta-feira.

Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o jornal afirmou que, ao buscar lançamentos tradicionais para grandes projetos, a fabricante do iPhone espera facilitar a atração de diretores e produtores renomados para seus projetos.

O filme de Sofia Coppola, “On the Rocks”, estrelado por Bill Murray e produzido em parceria com a A24, do filme “Moonlight”, estará entre primeiros grandes lançamentos no cinema da Apple em meados de 2020, disse a empresa.

A Apple, uma participante tardia da guerra do streaming, planeja lançar o Apple TV + em 1º de novembro por 5 dólares por mês para competir com rivais como a Netflix,e o futuro serviço de streaming da Walt Disney, Disney +.

Alfonso Cuarón ganhou o Oscar de melhor diretor por “Roma” da Netflix este ano, que recebeu apenas um lançamento limitado nos cinemas.

A Apple está gastando 2 bilhões de dólares em conteúdo original este ano, mas ainda é ofuscada pela líder da indústria Netflix, que tem um orçamento de 10 bilhões de dólares em conteúdo e 151 milhões de assinantes pagos.

A Apple não respondeu a um pedido da Reuters para comentar.