Apple pode lançar rival para a Netflix em abril, diz site

A Apple ainda não divulgou a data de lançamento de seu serviço de streaming de vídeo, mas ele deve chegar no mercado em abril – as informações são do site americano The Information, especializado em tecnologia.

Segundo a publicação, que conversou com três fontes familiarizadas com o assunto, a empresa está conversando com estúdios e produtoras com quem fechou parcerias para a plataforma, avisando que seus produtos devem estar prontos para serem lançados em meados de abril.

Entre os estúdios, estão nomes como a produtora independente A24, de filmes como “Moonlight”, e a “Oprah Winfrey Network”, da apresentadora americana homônima.

Ainda não se sabe, porém, quanto será a mensalidade do serviço – há rumores de que ele poderia ser gratuito para usuários que possuem um iPhone ou iPad, por exemplo.

De qualquer forma, abril promete ser um mês movimentado para o mercado de streaming de vídeo.

No mesmo mês, a Disney deve mostrar a investidores uma prévia do Disney+, sua plataforma dedicada, que deve chegar ao mercado até o final do ano.

Juntas, Apple e Disney devem balançar um mercado já bastante concorrido, que conta com a presença de gigantes como Netflix, Amazon, HBO, Globo e, lá fora, o Hulu.

Para analistas, o grande diferencial de cada plataforma será o conteúdo disponível. A Apple se armou com um arsenal de produções.

Além de Oprah Winfrey, haverá séries dirigidas por Damien Chazelle (“La La Land”) e M. Night Shyamalan (“O Sexto Sentido”), uma adaptação da trilogia “Fundação”, de Isaac Asimov, e um filme com Reese Witherspoon e Jennifer Aniston sobre um programa matutino.