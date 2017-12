Apple pede desculpas após polêmica de iPhones antigos mais lentos

Enfrentando processos e a indignação de consumidores após admitir que deixou iPhones antigos com problemas na bateria mais lentos, a Apple está reduzindo o custo de substituição de baterias e irá alterar seu sistema para mostrar a usuários o desempenho da bateria de seus celulares.

Em publicação em seu site na quinta-feira, a Apple pediu desculpas pela maneira como lidou com a questão da bateria e disse que fará diversas mudanças aos clientes “para reconhecer sua fidelidade e recuperar a confiança de qualquer um que possa ter duvidado das intenções da Apple”.

A Apple está tratando das preocupações sobre a qualidade e durabilidade de seus produtos em um momento em que cobra 999 dólares por seu novo iPhone X.

A companhia informou que irá reduzir o custo de substituição de baterias para celulares já fora da garantia de 79 dólares para 29 dólares para iPhones 6 ou modelos anteriores a partir do mês que vem.

A Apple também irá atualizar seu sistema operacional para permitir que usuários vejam se sua bateria está com mau desempenho e se isso está afetando a performance do aparelho.

“Sabemos que alguns de vocês sentem que a Apple os decepcionou”, disse a empresa na publicação. “Nós pedimos desculpas”.

No dia 20 de dezembro, a Apple reconheceu que o sistema do iPhone pode reduzir a velocidade de celulares com problemas na bateria.

A fabricante disse que o problema é que baterias de lítio envelhecidas entregam a energia de maneira desigual, o que pode fazer com que iPhones desliguem inesperadamente para proteger seus delicados circuitos internos.