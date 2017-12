Apple nomeia executivo experiente como chefe de vendas na Índia

Mumbai – A Apple nomeou Michel Coulomb como seu principal executivo de vendas na Índia, substituindo Sanjay Kaul, disse uma fonte com conhecimento sobre o assunto, nesta terça-feira, à medida que a gigante norte-americana de tecnologia busca aumentar a participação no terceiro maior mercado de celulares do mundo.

Coulomb trabalha na empresa desde 2003 e foi diretor da Apple para o sul da Ásia, de acordo com sua biografia no LinkedIn.

O jornal The Economic Times relatou nesta terça-feira que Kaul iria sair depois de seis anos na empresa, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Apple não respondeu aos pedidos de comentários e não foi possível contatar Coulomb e Kaul.

A fabricante do iPhone está interessada em ampliar sua presença na Índia, onde atualmente detém menos de 3 por cento do mercado de smartphone.

As vendas da Apple subiram 17 por cento para 116,19 bilhões de rúpias (1,81 bilhão de dólares) no ano fiscal encerrado em março de 2017, ritmo muito mais lento do que o crescimento de 50 por cento no ano anterior. A empresa também está buscando incentivos e isenções fiscais do governo federal para expandir a fabricação na Índia.

Na segunda-feira, a Apple aumentou os preços de todos os seus telefones na Índia, em 3,5 por cento em média, depois que o governo indiano na semana passada elevou os impostos sobre os telefones importados.

O mercado sensível aos preços da Índia atualmente é dominado pela sul-coreana Samsung Electronics e por empresas chinesas, incluindo Xiaomi, Oppo e Vivo.