Apple Music está próximo de superar Spotify em assinantes nos EUA

São Paulo – O crescimento acelerado no número de assinantes da Apple Music deve fazer o serviço superar o rival Spotify em número de assinantes pagos nos Estados Unidos. Segundo reportagem do jornal americano The Wall Street Journal, a divisão de música da Apple está aumentando.

Atualmente o Spotify tem quase o dobro de assinantes do concorrente: a Apple Music possui 36 milhões de assinantes no país contra 70 milhões do Spotify. Já em número de usuários em período de testes gratuitos ou de descontos, o braço musical da Apple possui de três a quatro vezes mais usuários que o Spotify.

Mercado

Recentemente a Apple divulgou que a receita proveniente de suas empresas de serviços, como a plataforma de streaming de música, cresceu 18% no último trimestre.

A Apple faturou US$ 88,29 bilhões e lucrou US$ 20,1 bilhões entre outubro e dezembro de 2017, mesmo com a queda de 1% em vendas de iPhones, que representam mais de 60% da receita da fabricante. Ao todo, foram vendidos 77,32 milhões de smartphones no período, contra 78,3 milhões no ano passado.