Apple Music atinge 48 milhões de assinantes e nomeia novo diretor

A Apple anunciou nesta quarta-feira que atingiu 48 milhões de assinantes do serviço Apple Music e que escolheu um novo executivo para supervisionar essa operação.

A empresa disse que nomeou Oliver Schusser como vice-presidente da Apple Music e conteúdo internacional. Schusser, que entrou na Apple há 14 anos, reportará diretamente ao vice-presidente sênior da Apple, Eddy Cue, e também supervisionará os serviços da Apple fora dos Estados Unidos, incluindo a App Store e o iTunes.

O maior rival de streaming de música da Apple, o Spotify, tem 71 milhões de assinantes premium, ou seja, usuários que informaram o número de cartão de crédito para a empresa para um teste gratuito. O Spotify se tornou uma empresa pública no início do mês, depois de realizar uma listagem direta de ações na bolsa de valores de Nova York.

Em uma base comparável, o serviço Apple Music tem 48 milhões de assinantes, 40 milhões dos quais são pagantes e 8 milhões em um teste gratuito, disse a Apple. Ambas as empresas cobram 9,99 dólares por planos individuais por mês, mas oferecem descontos para planos de estudantes e familiares.

A revista Variety divulgou mais cedo os novos números de assinantes e a promoção de Schusser. Anteriormente, ele desenvolveu negócios de serviços da Apple fora dos EUA em 155 mercados, incluindo China, Japão e América Latina.

A área de serviços da Apple, que inclui Apple Music, App Store e iCloud, está se tornando cada vez mais importante para as perspectivas financeiras da companhia, porque o mercado de celulares inteligentes amadureceu e o crescimento das vendas do iPhone desacelerou. No trimestre mais recente, a área de serviços da Apple cresceu 18 por cento, para 8,4 bilhões de dólares, ante expectativas de 8,6 bilhões de dólares de analistas.