Apple está prestes a se tornar a 1ª empresa americana a valer US$1 tri

São Francisco – A Apple está prestes a se tornar a primeira empresa norte-americana listada a valer 1 trilhão de dólares, mas, mesmo que chegue lá, poderá ser superada em breve, já que a Amazon.com está logo atrás.

Criada na garagem do co-fundador Steve Jobs, em 1976, a receita anual da fabricante do iPhone subiu para 229 bilhões de dólares, valor maior do que o produto interno bruto (PIB) de países como Portugal e Nova Zelândia.

O valor de mercado da Apple superou o recorde de 934 bilhões na quinta-feira, após a companhia anunciar na semana passada um programa de recompra de ações de 100 bilhões de dólares e notícias de que a Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffet, aumentou significativamente sua participação na empresa.

Graças a uma alta de 12 por cento desde o balanço trimestral da empresa na última terça-feira, a Apple está apenas 8 por cento abaixo da marca de 1 trilhão de dólares.

Apontando para o recente salto de 31 por cento da Apple em receita de serviços, incluindo streaming de música e armazenamento online, o analista da CFRA, Angelo Zino, elevou seu preço alvo para as ações da empresa de 195 para 210 dólares, o que colocaria o valor de mercado da empresa em 1,03 trilhão de dólares. A aposta de Zino caminha junto com a de 12 outros analistas, que definiram metas de preço que colocam o valor do mercado das ações da Apple em 13 dígitos.

Mas a Apple corre o risco de ser superada na marca de 1 trilhão de dólares – ou ultrapassada logo em seguida – pela Amazon.com, a segunda maior companhia listada norte-americana em valor de mercado, com avaliação de 780 milhões de dólares.

Enquanto isso, as autoridades da Arábia Saudita disseram esperar uma oferta pública inicial (IPO) da Saudi Aramco, que valorizaria a petrolífera saudita em cerca de 2 trilhões de dólares.

Com 765 bilhões de dólares, a Alphabet, controladora do Google, tem o terceiro maior valor de mercado de Wall Street. A Microsoft aparece logo atrás, com 749 bilhões de dólares. A Amazon passou ambas as companhias em fevereiro.