Apple está perto de comprar dona do aplicativo Shazam, diz fonte

A Apple está perto de adquirir a Shazam Entertainment, a startup cujo aplicativo de reconhecimento de músicas já está integrado à assistente virtual Siri da Apple, segundo uma pessoa a par das discussões.

A aquisição da produtora de aplicativos com sede em Londres poderia ser anunciada ainda nesta segunda-feira, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque os detalhes ainda não são públicos. O website TechCrunch noticiou a aquisição antes, acrescentando que a transação pode avaliar o Shazam em cerca de 300 milhões de libras (US$ 404 milhões). Um porta-voz da Apple preferiu não comentar. Um representante da Shazam não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A avaliação pode representar um revés para alguns investidores da Shazam, como o bilionário mexicano Carlos Slim e as empresas de capital de risco Kleiner Perkins Caufield & Byers, Institutional Venture Partners e DN Capital. A empresa de 18 anos, que necessitou o dobro do tempo médio para oferecer uma saída para os investidores, foi avaliada em cerca de US$ 1 bilhão quando fechou sua última rodada de financiamento em 2015.

O aplicativo Shazam usa o microfone de um smartphone para identificar praticamente qualquer música que estiver tocando por perto. A aquisição ajudaria a Apple a incorporar o recurso mais profundamente em seus produtos de música, que incluem um serviço de streaming de música e a iTunes Store. Se a Apple decidir retirar o Shazam da loja de aplicativos do Google, da Alphabet, o app poderia se tornar um diferencial importante para atrair possíveis clientes.