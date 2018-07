Apple divulga receita recorde e alta de 32% no lucro do 3º tri fiscal

São Paulo – A Apple divulgou receita recorde de 53,3 bilhões de dólares em seu terceiro trimestre fiscal, findo em 30 de junho. O número é 17% maior do que o reportado no mesmo período do ano anterior. Na mesma base de comparação, o lucro líquido da companhia cresceu 32%, para 11,5 bilhões de dólares de abril a junho ou US$ 2,34 por ação.

Os resultados superaram a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro líquido de US$ 2,16 por ação entre abril e junho. Com os números, a ação da Apple subia 3% no after hours em Nova York, cotada a US$ 195,99.

“Estamos felizes em relatar o melhor trimestre da Apple e nosso quarto trimestre consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos”, disse Tim Cook, CEO da gigante de tecnologia. Segundo o executivo, a receita foi resultado das fortes vendas do iPhone, serviços e Wearables (como os Apple Watches)”.

A companhia anunciou que vendeu 41,3 milhões de iPhones entre abril e junho, pouco abaixo das previsões de analistas, que esperavam 42 milhões de unidades vendidas do smartphone. O resultado mostrou avanço de 1% na comparação com as vendas de iPhones do mesmo trimestre do ano anterior. Já a receita resultante dos smartphones subiu 20% na mesma base comparativa, passando de US$ 24,85 bilhões para US$ 29,91 bilhões. A receita superou a projeção da FactSet, que apontava para receita de US$ 29,1 bilhões.

A quantidade de iPads vendidos também subiu, passando de 11.424 unidades para 11.553 unidades, uma alta de 1%. A receita derivada da venda de iPadas, por sua vez, apresentou recuo de 5%, ao cair de US$ 4,97 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2017 para US$ 4,74 bilhões entre abril e junho deste ano. Já a quantidade de Macs vendidos recuou 13%, passando de 5.592 unidades para 3.720 computadores, enquanto a receita desse segmento cedeu 5%, para US$ 5,33 bilhões.

A receita de serviços, que engloba a Apple Music, o iCloud e a App Store, entre outros, apresentou avanço de 31% na mesma base comparativa, passando de US$ 7,27 bilhões para US$ 9,55 bilhões. Já a receita de outros produtos, como os AirPods, Apple TV e Apple Watch, apresentou salto de 37%, subindo de US$ 2,735 bilhões entre abril e junho de 2017 para US$ 3,74 bilhões no mesmo período deste ano.

Em suas projeções para o trimestre a ser encerrado em setembro, a Apple sinaliza que espera sustentar as fortes vendas de iPhones, com uma previsão total de receita entre US$ 60 bilhões e US$ 62 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam que as projeções para a receita do terceiro trimestre fiscal ficassem em US$ 59,5 bilhões. O salto esperado reflete um pequeno impulso de um trio de novos aparelhos que a empresa deve lançar em setembro, incluindo uma atualização para o iPhone X, que custa US$ 999 nos Estados Unidos.