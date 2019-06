Apple compra startup de carros autônomos Drive.ai

A Apple comprou a startup de veículos autônomos Drive.ai, confirmou a companhia na noite de terça-feira (25), depois que o site de notícias de tecnologia The Information divulgou neste mês que a companhia estava considerando a aquisição como uma iniciativa para trazer a bordo alguns de seus talentos de engenharia para impulsionar os esforços da Apple na área.

Uma das centenas de startups que trabalham com veículos autônomos, a Drive.ai operava uma pequena frota de teste no Texas, informou o The Information. Mas a startup disse aos reguladores da Califórnia que planeja demitir 90 pessoas para fechar as portas em definitivo. O San Francisco Chronicle havia anteriormente divulgado o fechamento.

No Vale do Silício, é comum que as grandes empresas adquiram startups em dificuldades, principalmente para contratar seus engenheiros.

A Apple está competindo contra rivais como o Google para desenvolver veículos autônomos. No ano passado, a Apple renovou seus esforços, trazendo o ex-chefe de engenharia da Tesla, Doug Field, para supervisionar a operação, que inclui mais de 5 mil trabalhadores.

A Apple também está trabalhando em componentes-chave, como sensores, além de manter conversas com fornecedores em potencial.