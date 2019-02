Apple anuncia lucro líquido anual de quase US$ 40 bi

A gigante americana da informática Apple anunciou nesta segunda-feira um lucro líquido anual de 6,7%, a US$ 39,5 bilhões, ao término de seu exercício fiscal em setembro.

No último trimestre, a empresa obteve bons resultados com as vendas do iPhone.

No período de julho a setembro, o lucro líquido subiu 13%, a US$ 8,5 bilhões.

O lucro por ação superou em 11 centavos a estimativa do mercado, chegando a US$ 1,42.

Nesse intervalo, a companhia vendeu 39,27 milhões de aparelhos iPhone, 16% a mais do que no mesmo trimestre do ano passado.