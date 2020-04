Apple adiará aumento de produção de novos iPhones

A Apple está adiando em cerca de um mês o aumento da produção do novo iPhone, que será lançado no final deste ano, com a pandemia de coronavírus enfraquecendo a demanda mundial e interrompendo cadeias de montagem na Ásia, publicou o Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A Apple deverá lançar quatro novos modelos de iPhone ainda este ano, acrescentou a reportagem.

O jornal Nikkei havia publicado no final de março que a Apple estava se preparando para adiar o lançamento dos primeiros iPhones com conectividade 5G.

A reportagem do Wall Street Journal desta segunda-feira acrescentou que a Apple está reduzindo o número de aparelhos que planejava produzir no segundo semestre deste ano em até 20%.

A empresa, que tradicionalmente lança novos iPhones em setembro, revelou um novo modelo do smartphone de menor custo ao preço de 399 dólares no início deste mês.

A Apple não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.