App do Pão de Açúcar permite passar no caixa sem fila

São Paulo – O Pão de Açúcar disponibilizou uma nova função para o seu aplicativo, Meu Desconto. Agora, os consumidores do supermercado podem agendar seu lugar na fila do caixa a partir da plataforma digital e, dessa forma, evitar a espera.

A opção começou como um projeto piloto no semestre passado e já está disponível em 167 supermercados, ou quase 90% das unidades da rede. Por enquanto, apenas as lojas da bandeira Pão de Açúcar foram incluídas no projeto.

Para conseguir agendar seu horário, o consumidor precisa estar cadastrado no programa de fidelidade da varejista e baixar o aplicativo Meu Desconto. Por meio dele, o consumidor escolhe uma loja e um horário, e recebe alertas para não se esquecer de se dirigir ao caixa.

De acordo com Renato Camargo, gerente de fidelidade, a opção “incentiva a experiência digital e integração do online com a loja física, algo que o Pão de Açúcar vem promovendo desde o início do ano quando criou o programa de ofertas personalizadas Meu Desconto”.

Lançado em maio de 2016, o aplicativo é uma aposta do grupo para fidelizar os clientes e, consequentemente, fazê-los gastar mais. Os descontos são personalizados e oferecidos de acordo com os hábitos de cada consumidor.

O objetivo é aumentar o “share of wallet”, ou seja, o valor que o consumidor gasta em lojas do grupo em relação ao total dos gastos com supermercado, afirmou na ocasião Jorge Faiçal, diretor de gestão de categoria e marketing do GPA Alimentar.

Outra novidade nas lojas é a venda de celulares. Cinco “lojas dentro da loja”, conceito lançado em dezembro, serão abertas este ano. O objetivo é ter rentabilidade maior, já que os aparelhos têm margens maiores e a empresa viu uma oportunidade de incluir os celulares em algumas das lojas de grande área de vendas.