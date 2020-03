Após XP e CSN, Natura tem 1º caso de coronavírus

A empresa de cosméticos Natura anunciou nesta quinta-feira, 11, aos funcionários que uma de suas colaboradoras registrou o primeiro caso de coronavírus da empresa. O caso foi identificado na sede administrativa da Natura, na cidade de São Paulo.

O comunicado foi feito aos funcionários por volta do meio-dia. Os funcionários da área da paciente ficarão em quarentena de 14 dias, e todas as reuniões com mais de 100 pessoas foram proibidas na Natura, segundo EXAME apurou. A companhia está estimulando reuniões por vídeo, mesmo para os funcionários que estejam trabalhando fisicamente no mesmo prédio.

Procurada, a Natura confirmou o caso por meio de sua assessoria de imprensa.

Diversas empresas em São Paulo vêm confirmando casos de coronavírus nas últimas semanas entre os funcionários, como dois casos na corretora XP Investimentos, um na siderúrgica CSN e outro na empresa de pagamentos Mastercard. No geral, os casos nestas empresas se relacionam a pacientes que viajaram para o exterior, em países com alta incidência de casos, como Itália e Estados Unidos.

Com a propagação do vírus na capital paulista, uma série de empresas recomendaram a seus funcionários que trabalhem de casa ou que façam algum tipo de revezamento para comparecer ao escritório.

Casos no Brasil

O Brasil tinha pelo menos 60 casos de coronavírus confirmados até a manhã desta quinta-feira, 12, a maioria em São Paulo. O número, divulgado pelo Ministério da Saúde, não leva em conta outros 19 casos já reportados por outros órgãos, de modo que o total de casos deve passar de 70.

Dos casos ainda não oficializados pelo governo, 16 foram informados pelo hospital Albert Einstein, relacionados a pacientes que frequentaram o mesmo evento. O Ministério da Saúde ainda fará nesta tarde nova coletiva para atualizar o número de casos. Pela manhã, o secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, testou positivo para o vírus após viagem aos EUA. O presidente Jair Bolsonaro está sendo monitorado.

No mundo, o número de casos passa de 130.000, mais de 50.000 fora da China, onde a doença começou. A Organização Mundial da Saúde classificou o coronavírus como pandemia na quarta-feira, 11, oficializando que a doença tornou-se um problema global.

Na Itália, o país com mais casos fora da China, o número de mortos saltou de 196 para mais de 800 em somente 24 horas entre quarta e quinta-feira. A doença causada pelo coronavírus afeta sobretudo idosos e pessoas com problemas respiratórios crônicos.

*Uma versão anterior desta reportagem indicava que o caso de coronavírus na Natura aconteceu em Cajamar. A informação foi corrigida.