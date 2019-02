Após testes, Anac eleva frequência de manutenção do Embraer 190

São Paulo – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alterou normas para a revisão do jato 190 da Embraer depois que testes no modelo encontraram trincas em componentes estruturais.

O jato, um dos mais vendidos pela terceira maior fabricante de aviões do mundo, é usado atualmente por companhias aéreas como Azul e Trip, e a Anac recomendou aos operadores do modelo a reduzir o intervalo de manutenção do avião após testes de fadiga.

Procurada, a fabricante do avião afirmou que “a ação da Anac é uma formalização daquilo que a Embraer informou que irá implementar no plano de manutenção preventiva dos aviões. Não tem impacto algum nas operações (do avião).” No documento “Diretriz de Aeronavegabilidade, número 2011-05-04”, publicado no site da agência, a Anac afirma que “falha em inspecionar estes componentes estruturais (…) pode impedir a detecção, a tempo, das trincas por fadiga. Estas trincas, se não endereçadas de maneira apropriada, podem afetar adversamente a integridade estrutural do avião”.

Segundo a Anac, a diretriz não tem caráter emergencial. “É mais uma cautela, as companhias vão ter de diminuir o intervalo da manutenção”, afirmou a assessoria de imprensa, sem poder precisar de imediato quando e em que avião do modelo as trincas foram encontradas.

Azul e Trip não puderam comentar o assunto de imediato.

A Anac afirma no documento que a “condição pode ocorrer em outros aviões do mesmo tipo e afeta a segurança de voo”. Com isso, a agência determinou prazo de 90 dias a partir de 16 de junho para a inclusão das novas tarefas de inspeção.