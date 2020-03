Após reduzir operação, Grow é vendida para fundo dono do Peixe Urbano

A empresa de micromobilidade Grow anunciou nesta terça-feira, 10, sua venda para o fundo de capital de risco Mountain Nazca, que tem em seu portfólio empresas como o site de descontos brasileiro Peixe Urbano e o concorrente americano Groupon.

A Grow nasceu em 2019, como resultado da fusão entre a brasileira Yellow e a mexicana Grin, e hoje opera em sete países da América Latina. Com o novo dono, o presidente da empresa passará a ser Roberto Álvarez Cadavieco, até então vice-presidente de mobilidade da Grow. O então presidente global era Sergio Romo, que veio da Grin. A empresa não informou o que acontece com o atual presidente no Brasil, Marcelo Loureiro.

“A micromobilidade já é uma realidade nos grandes centros urbanos de todo o mundo e, mesmo sabendo de todas as dificuldades, nós da Grow, tivemos a coragem de trazer esse negócio para a América Latina. Ser pioneiro em um mercado novo é ter a consciência de que inovamos desenvolvendo o modelo ideal em termos de produto e negócio para a região”, disse o novo presidente em nota.

Cadavieco afirmou ainda que um de seus focos “ter um modelo que seja rentável para a empresa, permitindo fazer que a companhia cresça de forma sustentável”.

A Grow vinha em maus bocados nos últimos meses, e anunciou no começo deste ano que estava encerrando as operações em 14 cidades. As bicicletas da Yellow também foram retiradas de circulação, embora a empresa não confirme ainda se vai encerrar o serviço para sempre. Atualmente, a Grow opera no Brasil somente nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR).

Dona das bicicletas e patinentes amarelos (e, depois, verdes, cores da Grin) que ganharam as ruas das capitais brasileiras nos últimos dois anos, a Yellow nasceu foi criada em junho de 2017 por Ariel Lambrecht, Eduardo Musa e Renato Freitas. Lambrecht e Freitas co-fundaram o aplicativo e unicórnio brasileiro 99, enquanto Musa já foi presidente da fabricante de bikes Caloi.

A Grow não revela o valor da transação com o Mountain Nazca.

Mais informações em instantes