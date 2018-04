Após queda nas vendas, supermercados Extra vai mudar lojas

São Paulo – O Grupo Pão de Açúcar (GPA) afirmou que tem um plano para modificar lojas da rede de supermercados da bandeira Extra. Em sua divulgação de vendas do primeiro trimestre de 2018, a companhia destacou que a rede registrou no período um recuo de 7% nas vendas brutas.

A bandeira Extra possui 187 supermercados e, segundo o GPA, um projeto piloto vai converter 20 lojas “a um modelo mais aderente ao perfil do público-alvo”. O projeto “está em fase final de definição”, disse a empresa. No primeiro trimestre deste ano, uma loja do Extra Supermercados foi fechada.

Além dos supermercados, a bandeira Extra possui 113 hipermercados, lojas de maior porte. Nesses pontos de maior área de vendas o resultado do primeiro trimestre foi menos negativo: houve queda de 5,6% na receita bruta em comparação com igual período do ano anterior.

O GPA apresentou dados para o desempenho de suas diferentes bandeiras de loja e destacou que, no primeiro trimestre, houve impactos negativos em razão do incêndio no centro de distribuição da companhia em dezembro do ano passado.

Ajustadas para o impacto do incêndio e por efeitos de calendário relacionadas à Páscoa, as vendas da rede de supermercados Extra mostram desempenho abaixo das outras bandeiras do GPA.

O indicador ajustado de vendas mesmas lojas – índice que leva em conta apenas pontos de venda abertos há mais de um ano – ficou negativo em 3,2% no Extra Supermercados no primeiro trimestre de 2018. Esse mesmo índice foi positivo em 2,1% nos hipermercados e houve ainda alta de 1,2% na bandeira Pão de Açúcar.