Após incêndio, GM suspende vendas do Onix Plus e comunica recall

Por risco de incêndio, a montadora General Motors suspendeu as vendas do Onix Plus e anunciou um recall de todos os modelos entregues até então. As vendas da nova versão do modelo mais vendido da montadora tinham começado há apenas dois meses.

Dois carros do novo modelo pegaram fogo na última semana, segundo a Quatro Rodas. Um incêndio ocorreu enquanto o veículo era manobrado no pátio da fábrica da montadora em Gravataí (RS) e outro aconteceu já com um proprietário, na cidade de Mirador (MA).

A montadora disse que a falha ocorre em “condições muito específicas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível” e que podem levar um software a apresentar “falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio”

Foi o que aconteceu no caso do incêndio na região Nordeste. A montadora afirma, porém, que o caso ocorrido em seu pátio é um evento isolado, provocado por um fator que não tinha relação com o projeto do veículo.

A companhia afirmou que, com o recall, irá atualizar o software de gerenciamento do motor de maneira gratuita e que os clientes terão à disposição um veículo reserva alugado.

Novidade interrompida

A GM é a maior montadora do país. No acumulado das vendas até outubro, a montadora concentrava 19% do mercado, atrás da Volkswagen, com 15,25% e da Renault, com 9,53% de participação.

O Onix é o seu grande destaque: o modelo tradicional é o mais vendido do país e desde o início do ano já foram emplacados mais de 200 mil unidades novas, segundo levantamento da Fenabrave.

O modelo faz parte da nova geração do veículo, chamada de Novo Onix. Os novos carros terão wifi e conexão com a internet e será possível comandar funções via smart watch.

Assistente de estacionamento, motor turbo e sensor de ponto cego são algumas das novidades e seis airbags, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa chegam como itens de série.

Os modelos foram lançados em setembro. As vendas do Novo Onix Plus, como é chamado o sedã, começaram em setembro e as entregas do hatch deveriam se iniciar em novembro.

Em outubro, apenas um mês depois do lançamento, o sedã Plus foi o sexto mais vendido no país e desde o lançamento 8.775 unidades novas foram vendidas.