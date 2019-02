Após greve, Caixa amplia horário de atendimento

São Paulo – Depois de 21 dias de greve dos bancários, a Caixa Econômica Federal vai ampliar seu horário de atendimento para poder atender melhor a população. A partir de hoje até o dia 28, todas as agências do banco irão funcionar com o horário ampliado em pelo menos uma hora.

De acordo com as necessidades de cada agência, o trabalho poderá ser estendido em uma hora mais cedo ou seguirá com o expediente até mais tarde, segundo informou a Caixa. A rede de atendimento do banco é composta por 2.252 agências em todo o país.