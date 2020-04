Após fusão, Azul começa vender passagens de voos da TwoFlex

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira o início de vendas de passagens de voos compartilhados com a TwoFlex, adquirida pela companhia mais cedo neste ano.

O início das vendas de bilhetes ocorre após aprovação da fusão pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A comercialização, que será aberta na terça-feira, terá rotas para Manaus, Maués (AM), Parintins (AM), Cuiabá, Tangará da Serra (MT), Juína (MT), Água Boa(MT) e São Félix do Araguaia (MT).

As operações, que já fazem parte da malha regular da TwoFlex, serão executadas com monomotor modelo Cessna Gran Caravan, com capacidade para nove passageiros.

“Aos poucos, a expectativa é estender o acordo para as outras mais de 30 cidades regionais que contam com a operação da TwoFlex”, afirmou a Azul, em comunicado.

“O início dessa parceria chega em momento essencial. (…) somamos forças para, neste momento de crise, transportar equipes médicas, equipamentos e outras cargas importantes”, afirmou o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson.