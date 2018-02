Após forte redução, Petrobras eleva preço da gasolina no sábado

São Paulo – A Petrobras elevará os preços da gasolina em 1,5 por cento nas refinarias a partir de sábado, após realizar nesta sexta-feira o maior corte desde julho para o derivado de petróleo, de acordo com comunicado no site da estatal.

A elevação se dá após a petroleira reduzir a cotação da gasolina nas refinarias em 3,9 por cento nesta sexta-feira. Foi o maior corte desde o de 5,9 por cento em 1º de julho do ano passado, quando a companhia colocou em prática uma nova sistemática de formação de preços para os combustíveis.

Essa nova sistemática busca seguir as oscilações no mercado internacional e prevê reajustes quase que diários nos preços –os do diesel também serão alterados no sábado, com corte de 0,8 por cento.

Com as alterações, a alta acumulada nos preços da gasolina nas refinarias de julho até agora é de 7,56 por cento, enquanto a do diesel chega a 8,61 por cento.