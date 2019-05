Após captar R$1 bilhão com ações, Totvs vai às compras

São Paulo — A empresa de software de gestão Totvs se prepara para um novo ciclo de crescimento via aquisições, após ter captado 1 bilhão de reais na semana passada com uma oferta primária de ações, disse o presidente-executivo da companhia, Dennis Herszkowicz.

“Vamos investir tudo em aquisições”, disse Herszkowicz em entrevista à Reuters nesta quarta-feira.

A declaração mostra como Herszkowicz, que assumiu em novembro em substituição ao fundador Laércio Consentino, planeja uma retomada do movimento de expansão não orgânica da Totvs, marcado por mais de 30 aquisições em uma década até 2016.

Segundo o executivo, as compras de ativos obedecerão duas ênfases principais. A primeira é aprofundar a oferta de serviços para clientes de setores nos quais a Totvs já atua (saúde, educação, agronegócio, manufatura, varejo).

Neste sentido, a companhia já vem ampliando serviços para auxiliar a gestão de empresas como operadoras de saúde e universidades a melhorar a eficiência dos serviços, seja prevenindo fraudes ou evitando prejuízos com ineficiência e perdas de clientes.

Em outra frente, a Totvs quer fortalecer a chamada divisão “techfin”, que atende prestadores de serviços financeiros. No começo deste ano, a Totvs já tinha feito parceria com a Rede, adquirente do Itaú Unibanco, para oferecer adquirência e antecipação de recebíveis a pequenas e médias empresas num universo de cerca de 30 mil clientes da companhia.

No começo do mês, a Totvs também havia anunciado formação de uma joint venture com a plataforma de comércio eletrônico VTEX, para atender a crescente demanda por digitalização dos negócios.

O movimento mostra os planos da Totvs para melhor rentabilizar sua prateleira de serviços tecnológicos atendendo uma crescente malha de concorrentes no setor bancário, com fintechs e arranjos de pagamentos disputando espaço com bancos estabelecidos em áreas como cartões e empréstimos pessoais.

Segundo Herszkowicz, no entanto, a Totvs não pretende atuar diretamente com os usuários finais dos serviços financeiros, mas atuar como fornecedor dessa indústria.

“Não vamos virar banco”, disse o executivo. “Vamos trabalhar na cadeia financeira, mas não atuando com usuários finais.”

Os planos da Totvs também ressaltam o foco em expansão da empresa em software, após a companhia vender no começo do mês a operação de hardware concentrada na subsidiária Bematech, para a Elgin, por 25 milhões de reais. No primeiro trimestre, a Totvs teve receita líquida de 563,5 milhões de reais, alta de 10 por cento na comparação ano a ano.