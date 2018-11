Após árbitro rever decisão, Oi poderá proceder com aumento de capital

São Paulo – A Oi, empresa que está em recuperação judicial, anunciou ter tomado conhecimento de que o árbitro de apoio na Câmara de Arbitragem do Mercado reconsiderou a sua decisão que suspendia os efeitos da aprovação do aumento de capital com a emissão privada de novas ações ordinárias. Com isso, a companhia está autorizada a proceder com os atos necessários à efetivação do aumento de capital.

A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em 26 de outubro, acrescenta a Oi em fato relevante.