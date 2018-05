Apollo Global aborda Xerox sobre possível aquisição, dizem fontes

A gestora de recursos Apollo Global mostrou interesse na possível compra da Xerox, criando mais incerteza sobre a venda da empresa de impressões de 6,1 bilhões de dólares para a japonesa Fujifilm, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta quarta-feira.

O movimento marca mais uma reviravolta na saga da Xerox. Na terça-feira, a Xerox informou que seu presidente-executivo, Jeff Jacobson, e a maior parte do conselho vão renunciar para acertar um processo dos acionistas ativistas Carl Icahn e Darwin Deason.

O interesse da Apollo pela Xerox foi reforçado pela indicação de John Visentin como novo presidente-executivo da empresa, disseram as fontes. Visentin tinha sido presidente-executivo da Novitex Enterprise e também presidente do conselho da Presidio, duas empresas nas quais a Apollo investiu.

Não há certeza de que a abordagem da Apollo atrairá a Xerox ou que leve a um acordo. A Fujifilm disse que vai desafiar uma ordem judicial suspendendo seu acordo com a Xerox, enquanto a última nova diretoria revisa.

As fontes pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial. Apollo e Xerox se recusaram a comentar, enquanto a Fujifilm não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. Deason se recusou a comentar, enquanto Icahn não pôde ser encontrado para comentar.

As ações da Xerox caíam 8,6 por cento às 16:44 (horário de Brasília). A Xerox tem valor de mercado de 7 bilhões de dólares.

Como parte do acordo com Icahn e Deason na terça, a Xerox disse que seu conselho de administração se reunirá imediatamente para começar a avaliar alternativas estratégicas para maximizar o valor ao acionista, incluindo o fechar ou reestruturar o acordo com a Fujifilm.