Apesar de lucro, GOL diz que ainda tem trabalho pela frente

1/27 (Bloomberg)

São Paulo - O ano de 2015 abalou fortemente as empresas brasileiras . As 25 maiores perdas somam 127,5 bilhões de reais. A Petrobras , maior companhia do país, atingiu prejuízo recorde em 2015. Abalada pela Operação Lava Jato, a companhia teve perdas de 34,84 bilhões de reais no ano. O maior prejuízo de 2015, no entanto, fica com a Vale . Com perdas de 44,2 bilhões de reais no ano, a mineradora também teve o pior resultado da história das empresas abertas brasileiras, segundo levantamento da consultoria Economática . A mineradora informou que reduziu suas previsões de investimento em 34,5%, para 5,5 bilhões de dólares. A Gol é outra empresa que viu seus números atingirem recordes negativos . O prejuízo de 4,46 bilhões de reais foi o pior de sua história, explicado pela desvalorização cambial, que afetou os preços de combustíveis e o tamanho de sua dívida. Veja nas imagens quais foram os 25 piores prejuízos de 2015 no Brasil segundo dados da Economática