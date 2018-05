Aos 87 anos, a Woodstock de Warren Buffet em Nebraska

A cidade de Omaha, no estado americano de Nebraska, recebe neste sábado seu evento anual mais importante: a reunião de investidores e acionistas da holding Berkshire Hathaway, comandada pelo investidor Warren Buffett.

Como parte da tradição, Buffett irá receber cerca de 40.000 acionistas de sua empresa para um grande evento, com direito a palestras e a uma rodada de perguntas.

O evento, que comemora 25 anos nesta edição e é conhecido como a “Woodstock do capitalismo”, é tão famoso no mercado financeiro americano que até mesmo pessoas que não são acionistas da Berkshire Hathaway se engajam na busca de ingressos.

Além do júbilo de 25 anos, a Berkshire Hathaway e seus acionistas têm bastante a comemorar. Com a reforma tributária aprovada pelo presidente Donald Trump e o partido Republicano, que incluía uma redução nos custos de repatriação de divisas, o lucro da empresa de Buffett subiu 87% em relação ao ano anterior, para estonteantes 44,9 bilhões de dólares, mesmo sem as grandes aquisições pelas quais a companhia ficou famosa e com sua divisão de seguros tendo que arcar com pesados valores com furacões no Texas, Califórnia e Porto Rico. O valor de mercado da Berkshire aumentou em mais de 65 bilhões de dólares.

Mas Buffett tem questões a responder, principalmente sobre os principais investimentos recentes da Berkshire Hathaway e o futuro da empresa. Em abril o investidor deixou o conselho da fabricante de alimentos Kraft Heinz em um momento difícil para empresa.

Buffett afirma que gostaria de viajar menos, mas a saída gerou especulação sobre a parceria de Buffett com o fundo 3G Capital, do brasileiro Jorge Paulo Lemann, principal acionista da Kraft.

Uma recente obsessão também é parte da curiosidade. A Berkshire Hathaway já é a segunda maior investidora da empresa de tecnologia Apple, com uma posição de quase 30 bilhões de dólares em ações. O montante era apenas 1 bilhão em 2016. Buffett é conhecido como avesso às ações de tecnologia e o investimento na Apple intrigou os acionistas.

Mas é a idade o que mais preocupa. Warren Buffet, aos 87 anos, deve, em algum momento, começar a falar de aposentadoria e de sucessão. O tópico ficou ainda mais urgente em janeiro, quando Buffett promoveu dois executivos da empresa, Greg Abel e Ajit Jain, a vice-presidentes do conselho. Desde que Buffett assumiu o controle da holding em 1964, então uma fábrica têxtil que ia mal das pernas, as ações subiram mais de 2.000.000%.