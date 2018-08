Anvisa revoga norma que restringia alimentos de Fukushima

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu todas as restrições à entrada de matérias-primas e produtos alimentícios fabricados e/ou embalados na prefeitura de Fukushima, no Japão. A assinatura da revogação foi feita durante visita de uma comitiva japonesa à Anvisa. A resolução foi publicada hoje (21) no Diário Oficial da União.

A norma que tratava do assunto foi publicada após acidente nuclear ocorrido na região em 2011, quando reatores foram atingidos por um tsunami. Desde abril daquele ano, o controle do nível de radioatividade em alimentos passou a ser feito em produtos com origem em 12 prefeituras japonesas, incluindo a de Fukushima, capital da província de Fukushima, na região de Tohoku.