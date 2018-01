Anvisa proíbe venda de filé de peixe da marca Qualitá

A Anvisa proibiu a venda de um lote de filé de peixe da marca Qualitá, que pertence ao Grupo Pão de Açúcar. O item foi interditado devido a “evidências de matéria estranha indicativa de risco”. O produto em questão é o filé de peixe congelado Polaca do Alasca. O item foi reprovado em testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz.

A interdição é referente ao lote A170216036J, com validade 16/2/2019. Com a decisão, o produto não deve ser vendido em todo o país. A Companhia Brasileira de Distribuição, responsável por distribuir o produto, deverá recolher os itens do mercado.

A orientação para os consumidores é entrarem em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa para receberem instruções sobre o recolhimento e substituição do produto.