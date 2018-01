Anvisa proíbe lote de leite condensado por bactérias

São Paulo – A Anvisa proibiu na na última semana a venda de um lote de leite condensado produzido pela marca Fazendeira. Segundo a agência, uma análise do produto apresentou excesso da bactéria Estafilococos Coagulase Positiva, que pode provocar vômitos, dor de barriga e mal-estar.

O lote interditado foi o 0681M1, que já havia passado por interdição preventiva de 90 dias. A informação foi publicada na Resolução – RE n° 3415, no Diário Oficial da União.

Em nota em seu site, a Baduy e Cia Ltda, responsável pela produção da marca, diz que prestou todos os esclarecimentos aos órgãos responsáveis e que não há nenhuma quantidade do produto em questão em seu estoque.

“Neste sentido, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso compromisso de qualidade e confiabilidade dos nossos produtos com o consumidor, e informamos que o consumo do produto não oferecia riscos para a saúde”, afirmou a empresa. Confira, a seguir, a nota completa:

“A Empresa Baduy e Cia Ltda., vem respeitosamente em resposta a publicação divulgada pela ANVISA, informar que toda a documentação e esclarecimentos foram prestados aos órgãos competentes (ANVISA e Vigilância Sanitária), inclusive já fora realizado o RECALL do produto na época do ocorrido. Informa ainda que não há nenhuma quantidade do produto em nosso estoque. Além disso, fora feito a rastreabilidade do produto e a quantidade encontrada no mercado já fora recolhida e descartada.

Insta salientar ainda que, sempre preocupados com a qualidade e a segurança dos produtos que oferecemos, exercemos um severo controle em todas as etapas do processo de fabricação dos produtos, desde a seleção dos ingredientes até a fase final de embalagem e distribuição. A qualidade e a uniformidade dos nossos produtos seguem rigorosamente os requisitos regulamentares pelo MAPA/DIPOA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento /Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal).

Que não houve registro(s) no SAC ou em qualquer outro órgão com reclamações do produto Leite Condensado Fazendeira com data de fabricação do dia 17/01/2017 Lote 0681 M1.

Para garantir e certificar a qualidade de nosso produto, imediatamente solicitamos a realização de laudo técnico Certificado pelo Laboratório IBERPHARM No. 140213-74 para pesquisa de microrganismos patogênicos, incluindo Contagem de Estafilococos Coagulase Positiva, NO MESMO LOTE DE PRODUTOS questionado. O LAUDO REALIZADO POR INSTITUTO COM REFERÊNCIA NACIONAL NÃO APRESENTOU NENHUMA IRREGULARIDADE.

Neste sentido, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso compromisso de qualidade e confiabilidade dos nossos produtos com o consumidor, e informamos que o consumo do produto não oferecia riscos para a saúde.

A Baduy e Cia. é uma empresa que está há 80 anos no mercado de produtos laticínios e se preocupa com a qualidade e com o controle microbiológico efetivo de todos os produtos e que está a disposição através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), cujo contato se encontra na embalagem de nossos produtos, para quaisquer outros esclarecimentos.”