Antonio Quintella substitui Parente como presidente do conselho da B3

São Paulo – A operadora de bolsa B3 informou que seu conselho de administração aprovou nesta segunda-feira a indicação de Antonio Carlos Quintella como novo presidente do colegiado.

Quintella substituirá Pedro Parente, que renunciou ao posto após ter aceitado convite para presidir o conselho de administração da BRF. Parente, também presidente-executivo da Petrobras, deixará a posição no conselho da B3 em 1º de junho.

Quintella era vice-presidente do conselho da B3. Com sua assunção à presidência, Nelson Carvalho, outro conselheiro, assume como vice-presidente. Carvalho é também presidente do conselho da Petrobras.

A B3 informou ainda que, com as mudanças, não indicará outro integrante para o conselho, que passará a ficar com 13 membros até a assembleia de acionistas de 2019.

(Por Aluísio Alves)