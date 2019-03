Antofagasta tem queda de 28% no lucro de 2018

Londres — A mineradora chilena Antofagasta divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 543,7 milhões em 2018, quase 28% menor do que o ganho de US$ 750,6 milhões apurado no ano anterior.

O Ebitda – medida preferida da empresa – caiu de US$ 2,59 bilhões em 2017 para US$ 2,23 bilhões no ano passado. Já a receita anual diminuiu 0,3%, a US$ 4,73 bilhões.

A Antofagasta disse que pretende reduzir custos em mais US$ 100 milhões este ano, após obter economia de US$ 184 milhões em 2018.

A empresa irá recomendar dividendo final de US$ 0,37 por ação, ante US$ 0,406 em 2017. Combinado com o dividendo intermediário, o total de 2018 ficará em US$ 0,438, ante US$ 0,509 um ano antes.