Ant Financial muda foco para serviços tecnológicos, dizem fontes

Pequim/Xangai – A Ant Financial Services, fintech chinesa dominante, está direcionando seu principal foco para serviços de tecnologia e afastando-se de pagamentos e serviços financeiros, conforme aumenta a repressão de Pequim a riscos financeiros, disseram quatro fontes com conhecimento do assunto.

A empresa, que é controlada pelo bilionário chinêsJack Ma, planeja acelerar a mudança dentro dos próximos anos, disseram as fontes. A medida, segundo as fontes, foi impulsionada em parte pela crescente pressão regulatória sobre o negócio financeiro central da Ant, incluindo pagamentos, microcrédito, rating de crédito e gestão de fortuna.

A Ant Financial foi separada do Alibaba Group, que abriu capital em 2014, e tem exercido papel importante na formação do cenário de tecnologia financeira na China. Seu aplicativo de pagamento online Alipay é um dos principais em uma sociedade cada vez menos dependente de dinheiro em espécie.

Mas em cinco anos os serviços de tecnologia responderão por 65 por cento da receita da Ant Financial, comparado com uma participação estimada de 34 por cento em 2017, de acordo com projeções confidenciais da empresa vistas pela Reuters. Isso envolveria ajudar bancos e outras instituições com a oferta de serviços como gestão de risco online e prevenção contra fraude.

Enquanto isso, a receita de serviços financeiros deve encolher para 6 por cento, ante estimados 11 por cento, e a contribuição de pagamentos será reduzida a 28 por cento ante uma estimativa de 54 por cento em 2017, mostram os dados.

No geral, a expectativa é que a receita cresça 40 por cento anualmente de 2017 a 2021, segundo o documento.

A mudança alinha melhor a Ant com a estratégia do governo chinês para o setor financeiro, enquanto dá espaço para crescer e inovar, disse Zennon Kapron, diretor da consultoria de fintech Kapronasia.

“Faz muito sentido para eles se concentrarem no lado tecnológico, porque ele joga com seus pontos fortes e também se encaixa dentro da visão do governo sobre a forma que a indústria financeira vai se desenvolver”, disse ele.

A Ant Financial está se preparando para a oferta pública amplamente esperada, que deve acontecer na China e em Hong Kong em 2019 e deve em breve fechar uma rodada de financiamento para captar 10 bilhões de dólares que daria à empresa a um valor de 150 bilhões de dólares.

A empresa acumulou uma série de licenças financeiras e tornou-se uma parte crucial do sistema financeiro maciço e vulnerável da China. Isso tem preocupado reguladores, que querem ter certeza de que o crescente tamanho da Ant e de outras financeiras privadas não represente problemas sistêmicos para a economia chinesa no caso de falência, disseram as fontes.

A Ant Financial foi escolhida pelo banco central chinês como a única financeira online para um programa piloto para testar regulações mais duras sobre conglomerados financeiros, disseram duas fontes.

“Como uma instituição não bancária e não estatal na China, não é permitido crescer de forma independente e se tornar muito grande para ser controlada”, disse uma das fontes.

“Todo aspecto da tecnologia que nós temos desenvolvido será aberto um a um para atuais e potenciais parceiros”, disse um porta-voz da Ant.

Para a Ant e seus investidores, uma transição bem-sucedida não está garantida, uma vez que a empresa ainda precisa descobrir como reaproveitar seus recursos de tecnologia avançada –que vão de blockchain e inteligência artificial a segurança e computação em nuvem – para serviços desenvolvidos especialmente para clientes como bancos, disseram as fontes.