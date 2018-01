ANP anuncia transferência de gasoduto da Petrobras em MG à Gasmig

São Paulo – A reguladora ANP anunciou nesta sexta-feira a transferência de um gasoduto da Petrobras em Minas Gerais para a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), deixando assim de “integrar a malha de transporte de gás natural do país”.

O ramal Ibirité tem 1,26 quilômetro de extensão e atende a UTE Aureliano Chaves, pertencente à petroleira e com potência instalada de 226 megawatts.

Em despacho no Diário Oficial da União, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou que, “efetuada esta reclassificação, fica estabelecido o prazo máximo de 180 dias… para que a Petrobras apresente documentos comprobatórios da transferência do gasoduto para a Gasmig”.