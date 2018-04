Anglo American dá início a férias coletivas de 766 empregados do Minas-Rio

São Paulo – A Anglo American afirmou nesta segunda-feira que começam na terça-feira as férias coletivas por 30 dias de 766 empregados das operações de minério de ferro das unidades do Minas-Rio, paralisadas em função de vazamentos no mineroduto da empresa.

As atividades da companhia estão suspensas desde 29 de março, em função dos incidentes –a empresa havia anunciado as férias coletivas no início do mês, sem dar muitos detalhes.

Naquela oportunidade, ela havia dito que as atividades de produção e escoamento de minério de ferro no sistema Minas-Rio ficariam paralisadas por cerca de 90 dias, para a conclusão de inspeções no mineroduto.

As férias coletivas envolvem as áreas operacionais –como mina, beneficiamento e filtragem– em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e afetam cerca de 20 por cento do efetivo total da empresa no Brasil, sendo 36 por cento do Minas-Rio.

Atividades essenciais à segurança e à integridade das pessoas e das estruturas serão mantidas, afirmou a empresa, quetambém transferiu temporariamente 98 profissionais do Minas-Rio para as operações de níquel em Goiás, que seguem normalmente.

As alternativas contratuais com trabalhadores após o período de férias coletivas serão discutidas com o sindicato na terça.

“A empresa não está poupando esforços para preservação dos vínculos de trabalho com seus empregados, haja vista a perspectiva de retomada das operações, quando concluídas a investigação das causas dos incidentes…”, afirmou.

A mineradora estimou anteriormente em 60 milhões de reais o custo total das ações de reparação e recuperação operacionais, econômicas e socioambientais decorrentes dos incidentes com o mineroduto em Santo Antônio do Grama (MG).

O montante, contudo, não considera prejuízos decorrentes da paralisação das exportações.