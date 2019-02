Aneel homologa resultado de leilão de transmissão de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou hoje (19) o resultado do leilão para a contratação de projetos de transmissão de energia realizado em dezembro do ano passado. O certame terminou com o deságio médio de 46% sobre a receita anual que a transmissora terá direito pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários.

De acordo com a agência, isso significa que a receita dos empreendedores para exploração dos investimentos ficará menor que o previsto inicialmente, contribuindo para modicidade tarifária de energia. A expectativa é que os projetos devem gerar R$ 13,17 bilhões em investimentos.

No total, foram oferecidos projetos para a construção, operação e manutenção de 7.152 quilômetros de linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 14.819 mega-volt-amperes (MVA).

Os empreendimentos estão localizados em 13 estados: Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

A previsão é que as instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial no prazo de 48 a 60 meses a partir da assinatura dos respectivos contratos de concessão.