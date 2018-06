Aneel aprova reajuste de 13,95% nas tarifas da Energisa Nova Friburgo

Anne Warth, do Estadão Conteúdo

Brasília – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio de 13,95% nas tarifas da Energisa Nova Friburgo. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 16,21%, e para a baixa tensão, a alta será de 13,43%.

As novas tarifas vigoram a partir do dia 22 de junho. A distribuidora atende a 106,2 mil unidades consumidoras em Nova Friburgo e outros cinco municípios no Rio de Janeiro.