Aneel analisa na quarta-feira possibilidade de privatização da Cesp

São Paulo – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) agendou para quarta-feira uma reunião extraordinária de diretoria que irá analisar, entre outros assuntos, a renovação do contrato da hidrelétrica Porto Primavera, da Cesp, vista como fundamental para viabilizar as tentativas do governo do Estado de São Paulo de privatizar a elétrica.

O governo paulista, controlador da Cesp, chegou a tentar realizar um leilão de venda de sua fatia na companhia no ano passado, mas não atraiu interessados devido ao curto prazo restante até o final dos contratos de concessão da empresa.

Em janeiro, houve uma retomada do processo, com acordo junto ao governo federal para renovar a concessão da maior usina da empresa, Porto Primavera, mas a discussão junto à Aneel e uma liminar contra a prorrogação têm feito o processo durar mais que o previsto anteriormente.

A Cesp chegou a dizer em fevereiro que previa publicar o edital de privatização em abril.

No início deste mês, uma fonte próxima ao processo disse à Reuters que o edital está praticamente pronto e aguarda apenas a decisão da Aneel em reunião de diretoria para passar por uma discussão final e ser divulgado.

A Cesp opera três hidrelétricas em São Paulo que somam cerca de 1,65 gigawatt em capacidade. Porto Primavera, sozinha, representa 1,54 gigawatt.