São Paulo – A Oi foi notificada hoje, 10, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) da decisão do conselho diretor do órgão regulador de suspender o acompanhamento especial iniciado no ano passado. Em comunicado, a tele afirma que a Anatel considera sanado o risco de liquidez de curto prazo da companhia.

Assim, foram revogadas as obrigações cautelares impostas à Oi, que volta a responder pelo regime tradicional de acompanhamento da agência.