Anatel homologa console de videogame Nintendo Switch

São Paulo – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu homologação para o console de videogame Nintendo Switch no início deste mês, segundo registro da autarquia, no que pode indicar uma possível volta de produtos oficiais da marca no Brasil depois que a companhia japonesa interrompeu vendas no país em 2015.

O certificado de homologação do console foi pedido pela empresa M RS Digital, segundo documento publicado pela agência, que listou como endereço a cidade paulista de Taubaté.

Procurada, representantes da empresa não retornaram contatos para comentar o assunto. A companhia entrou no ano passado com mandado de segurança para desembaraçar “softwares para videogames importados” junto à Receita Federal.

Não foi possível contatar representantes da Nintendo diretamente.

Quando a Nintendo anunciou em janeiro de 2015 a interrupção da distribuição de seus produtos no Brasil por meio da companhia Gaming do Brasil, a companhia citou altos impostos de importação entre os motivos da decisão.

Na época, o gerente-geral para América Latina da Nintendo of America, Bill van Zyll, afirmou que “o Brasil é um mercado importante para a Nintendo e lar de muitos fãs apaixonados mas, infelizmente, desafios no ambiente local de negócios fizeram nosso modelo de distribuição atual no país insustentável”.

O Switch, um híbrido de console doméstico e dispositivo portátil, foi lançado pela Nintendo nos Estados Unidos em março do ano passado, custando 299 dólares. A companhia japonesa anunciou no fim de janeiro que as vendas do console levaram a companhia a ter o melhor terceiro trimestre fiscal em oito anos e previu que o Switch deverá registrar vendas de cerca de 15 milhões de unidades no ano fiscal que se encerra em março.