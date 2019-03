Anac suspende operações com aviões Boeing 737-8 Max no Brasil

São Paulo – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta quarta-feira (13), a suspensão imediata das operações com aeronaves de modelo Boeing 737-8 MAX no Brasil.

Em comunicado, a agência reguladora afirmou que a decisão vale para todas as companhias, incluindo as que suspenderam voluntariamente suas operações com o modelo, como a Gol.

A decisão vem após a queda de uma aeronave do modelo operada pela Ethiopian Airlines, no domingo.

A Anac afirmou ter tido contato com a Federal Aviation Administration (FAA), órgão regulador do setor de aviação dos Estados Undidos, com a Boeing e com as empresas que operam o modelo no Brasil, além de acompanhar as investigações do acidente, antes de decidir pela suspensão das operações com o modelo 737-8 MAX.

(Por Aluísio Alves)