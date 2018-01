Anac manda Gol suspender novas vendas para Pampulha

São Paulo – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pediu que a Gol suspenda as vendas de novas passagens para voos chegando ou partindo do Aeroporto de Pampulha (MG).

Única aérea com voos aprovados para operar do terminal mineiro para capitais, a Gol havia iniciado a venda de passagens no final de novembro do ano passado e planejava começar as operações da rota Congonhas-Pampulha na próxima segunda-feira, 22.

O comunicado da Anac segue a portaria desta quinta-feira, 18, do Ministério dos Transportes, que cumpre a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU) e suspende a reabertura de Pampulha para grandes voos comerciais.

A agência reguladora determinou ainda que a Gol deverá cumprir com o estabelecido em sua Resolução nº400/2016 e reembolsar integralmente os passageiros que já adquiriram passagens e serão afetados pelo cancelamento dos voos.

Há também a possibilidade de “oferecer a execução do serviço por outra modalidade de transporte, de acordo com a escolha ao passageiro”, diz a Anac.