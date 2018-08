Anac libera voos semanais da TAM para África do Sul e da Azul para EUA

Brasília – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alocou à TAM Linhas Aéreas dois voos semanais entre o Brasil e a África do Sul. A agência também liberou seis voos semanais da Azul Linhas Aéreas Brasileiras entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Nos dois casos, autorização vale para voos aéreos mistos. As portarias com as decisões estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).