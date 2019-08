Anac confirma slots da Avianca em Congonhas para Azul, Passaredo e MAP

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou na tarde desta quarta-feira, 14, a distribuição dos 41 horários de pouso e decolagem que eram operados pela Avianca Brasil no aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Foram beneficiadas as empresas Azul, Passaredo e MAP, além da Two Flex na pista auxiliar.

Segundo a Anac, a Azul ficou com 15 slots que eram da Avianca, Passaredo recebeu 14 horários e a MAP, 12 slots. A distribuição havia sido informada anteriormente pela Anac e agora foi confirmada pelo órgão. Houve, ainda, distribuição de 14 slots da pista auxiliar para a companhia Two Flex.

A Anac confirmou os horários das empresas após reunião do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) que avaliou requisitos operacionais e de desempenho das aeronaves das empresas aéreas. Após essa aprovação, as empresas podem iniciar a oferta de voos de acordo com os horários alocados e as rotas registradas.