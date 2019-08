Anac autoriza operação da low-cost chilena JetSmart no Brasil

Os brasileiros acabam de ganhar uma nova opção para voar para a Argentina. A companhia aérea chilena JetSmart recebeu nesta terça-feira, 27, autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos internacionais no Brasil.

A autorização foi para a subsidiária argentina da empresa, e, embora a JetSmart seja chilena, pretende por ora operar voos entre Brasil e Argentina, segundo comunicado da própria Anac.

A empresa ainda não informou quando pretende começar a operar voos para o Brasil e nem quais serão as cidades brasileiras e argentinas que contarão com o serviço.

Fundada em 2017, a JetSmart é de propriedade do fundo norte-americano Índigo Partners, que também controla outras três companhias aéreas, todas de baixo custo (a europeia Wizz Air, a mexicana Volaris e a americana Frontier Airlines).

Sua principal base de operação fica em Santiago, no Chile, e a empresa é a terceira maior do mercado doméstico no país, com 12% de participação.

A companhia atua no formato low-cost, isto é, com passagens mais baratas e voos com foco em eficiência e redução de custos, ao mesmo tempo em que não oferecem serviços como refeições, bagagens inclusas ou marcação de assentos.

A JetSmart torna-se agora a quarta low-cost a conseguir autorização para operar no Brasil. Além dela, a Anac já autorizou a norueguesa Norwegian, a também chilena Sky Airlines e a argentina Flybondi.