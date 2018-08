Anac autoriza companhia aérea low cost europeia a atuar no Brasil

Brasília – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o funcionamento no Brasil da estrangeira Norwegian Air UK Limited, empresa do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, com capital destacado de US$ 10 mil. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A companhia pretende operar no País com serviços de transporte aéreo internacional regular de passageiro, de carga e de mala Postal.

A Norwegian é a terceira maior aérea de baixo custo da Europa, as chamadas low cost, atrás de Ryanair e Easyjet, e tem base em Gatwick, segundo maior aeroporto de Londres.

A empresa já opera na América do Norte, América Central, África e Ásia. Recentemente, abriu subsidiária na Argentina.