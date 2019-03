American Airlines suspende indefinidamente voos entre EUA e Venezuela

Washington – A American Airlines anunciou nesta quinta-feira a decisão de suspender indefinidamente os voos entre os Estados Unidos e Venezuela, que já tinham sido interrompidos no último dia 15 de março por motivos de segurança.

“Tomamos a difícil decisão de suspender indefinidamente o serviço para a Venezuela”, afirmou a companhia em comunicado.

A American Airlines oferecia voos de Miami para Caracas e Maracaibo. No entanto, desde o dia 15 de março, decidiu suspender as operações para a Venezuela.

“Continuaremos supervisionando a situação e trabalhando também com os membros de nossa equipe, as lideranças sindicais e outras partes interessadas para reiniciar os serviços quando as condições forem adequadas”, disse a companhia aérea na nota.

Para a empresa, que atua na Venezuela há mais de 30 anos, a decisão foi difícil, não só pela longa história no país, mas pelos 70 funcionários que vivem e trabalham em Caracas e Maracaibo.

“Estamos trabalhando estreitamente com a equipe para auxiliá-los durante esse momento difícil e buscar outras oportunidades”, disse a empresa no comunicado.

A decisão de suspender temporariamente os voos para a Venezuela foi tomada pouco depois do sindicato de pilotos da American Airlines ter recomendado seus filiados a não viajar para o país.

A sugestão veio após o governo dos Estados Unidos ter determinado que todos os diplomatas americanos deixassem a Venezuela.

A American Airlines era, até então, a única grande companhia aérea americana que manteve os voos para a Venezuela. A United e a Delta suspenderam as operações no país em 2017.