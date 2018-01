American Airlines registra lucro de US$ 259 mi no 4º trimestre

Nova York – A American Airlines registrou lucro de US$ 259 milhões no 4º trimestre de 2017, ou US$ 0,54 por ação, resultado inferior ao do mesmo período de 2016, quando a empresa obteve lucro de US$ 289 milhões, ou US$ 0,56 por ação.

Excluindo itens especiais, o lucro ajustado por ação foi de US$ 0,95, acima do consenso da FactSet, que previa US$ 0,92.

A receita avançou para US$ 10,60 bilhões, de US$ 9,79 bilhões um ano antes, e levemente acima da previsão da FactSet de US$ 10,57 bilhões.

Às 12h46, o papel da American Airlines em Nova York caía 3,49%, após apontar alta de cerca de 1% no pré-mercado.