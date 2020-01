American, British Airways e outras companhias suspendem voos para a China

Londres — A companhia aérea British Airways suspendeu nesta quarta-feira todos os voos para a China continental, após a recomendação do governo britânico para que os cidadãos evitem viajar ao país asiático em consequência da epidemia de – coronavírus. A American Airlines também cancelou as viagens de Los Angeles para Pequim e Xangai.

Algumas empresas que continuam voando para o país adotaram medidas como deixar de distribuir cobertores, travesseiros e jornais para evitar contágio. Bebidas e fones de ouvido descartáveis são fornecidos apenas mediante solicitação.

A China Airlines está até encorajando seus passageiros a trazer suas próprias garrafas ou copos para a ingestão de bebidas, e limitaria os itens reutilizáveis, substituindo-os por descartáveis. Já a Thai Airways está desinfetando as aeronaves em todos os voos que retornam da China e de outros destinos de alto risco.

“Suspendemos todos os voos para e a partir da China continental com efeito imediato após a recomendação do ministério das Relações Exteriores”, anunciou a British em comunicado.

A British tem voos diários do aeroporto Heathrow, de Londres, com destino a Pequim e Xangai. Ela, que integra o conglomerado IAG, pediu desculpas aos passageiros, mas afirmou que a segurança dos clientes e dos funcionários é uma prioridade diante do surto do novo coronavírus, que já causou a morte de 132 pessoas na China.

A companhia britânica disse em um e-mail que os cancelamentos estavam em vigor até 31 de janeiro, enquanto avalia a situação. Os passageiros que tinham viagens programadas para o país asiático com a British Airways devem procurar informações no site da empresa.

No caso da American Airlines, as viagens ficam suspensas do dia 9 de fevereiro até 27 de março. A aérea, entretanto, vai seguir operando voos de Los Angeles para Hong Kong.

Já a Air France anunciou que mantém o programa de voos para a China: a companhia tem 10 voos semanais para Pequim e 13 com destino a Xangai a partir de Paris. A empresa, no entanto, suspendeu os três voos semanais para Wuhan, a cidade em que surgiu a epidemia.

O avanço do vírus já havia afetado as viagens dentro da China durante o feriado do Ano Novo Lunar. As viagens domésticas por trens, veículos automotivos, barcos e aviões na China diminuíram 7,4% entre 10 e 28 de janeiro, segundo o jornal People’s Daily, citando o Ministério dos Transportes.

As empresas que suspenderam voos

UNITED

A americana United Airlines, com sede em Chicago, disse que suspendeu 24 voos para Pequim, Hong Kong e Xangai entre 1º e 8 de fevereiro, devido a uma queda significativa na demanda.

AMERICAN

No caso da American Airlines, as viagens ficam suspensas do dia 9 de fevereiro até 27 de março. A aérea, entretanto, vai seguir operando voos de Los Angeles para Hong Kong.

LUFTHANSA

A aérea alemã Lufthansa confirmou, em um comunicado, que está suspendendo seus voos da Swiss e da Austrian Airlines de e para a China até 9 de fevereiro. A companhia aérea continua a voar para Hong Kong, mas vai parar de aceitar reservas para voos para a China continental até o final de próximo mês.

AIR CANADA

A Air Canada informou que estava cancelando voos selecionados para a China para coordenar melhor a capacidade com a demanda esperada.

AIR FRANCE

A Air France anunciou que mantém o programa de voos para a China: a companhia tem 10 voos semanais para Pequim e 13 com destino a Xangai a partir de Paris. A empresa, no entanto, suspendeu os três voos semanais para Wuhan, a cidade em que surgiu a epidemia.

FINNAIR

A companhia aérea finlandesa Finnair anunciou que suspenderia seus voos para Nanjing e Pequim Daxing até o final de março, depois que a China suspendeu as viagens de grupos internacionais do país. A Finnair suspenderá seus três voos semanais entre Helsinque e Aeroporto Internacional de Pequim Daxing entre 5 de fevereiro e 29 de março e seus dois voos semanais entre Helsinque e Nanjing entre 8 de fevereiro e 29 de março.

LION AIR

A companhia aérea indonésia Lion Air disse nesta quarta-feira que suspenderia todos os voos para a China a partir de fevereiro. A companhia aérea suspendeu seis vôos de várias cidades da Indonésia para a China até o momento e suspenderá o restante no próximo mês.

AIR SEOUL

A Air Seoul suspendeu todos os voos para a China.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS

A Cathay Pacific Airways, de Hong Kong, disse que planeja reduzir a capacidade para a China em 50% ou mais a partir de quinta-feira, em outro golpe para a companhia aérea que já está sob pressão dos protestos em Hong Kong.

URAL AIRLINES

A russa Ural Airlines, que viaja para Munique, Paris e Roma, anunciou nesta quarta-feira a suspensão de todos os voos para a Europa devido à propagação do coronavírus.

Os voos para a Europa da Ural Airlines, uma empresa com sede em Ekaterimburgo, são tradicionalmente usados por grandes grupos de viagens organizados na China. Os turistas chineses usam os aeroportos russos como uma escala para a Europa.

AIR TANZANIA

A companhia estatal da Tanzânia disse que terá que adiar seus voos para a China devido a preocupações com a propagação de um coronavírus. A Air Tanzania planejava iniciar voos charter para a China no próximo mês.

AIR INDIA

A Air India disse que cancelou o voo Mumbai-Delhi-Xanghai de 31 de janeiro a 14 de fevereiro.